陸委會昨宣布，今起恢復10個兩岸空運客運定期航點，清明節前將開放「小三通」客運中轉，不過針對何時能開放陸客來台旅遊外界也相當關心，對此，民進黨立委許智傑說，中國大陸從2019年開始禁止陸客到台灣自由行，現在依然沒有開放，希望能兩邊對等同步開放，才能利於兩岸的觀光。

民進黨立委趙天麟表示，目前雙方政府停止正式往來，北京當局緊張，不容易溝通，但我國選擇遞出橄欖枝，國台辦友善回覆來看也是指日可待。

媒體詢問是否有機會恢復實質觀光？許智傑表示，其實願意更開放，中國大陸從2019年開始禁止陸客到台灣自由行，現在依然沒有開放，希望能兩邊對等同步開放，才能利於兩岸的觀光。

許智傑強調，雙邊都應該放下政治討論，事實上兩岸交流在經濟觀光都可以不設立場互動對兩岸都是好事，中國大陸不要干擾兩岸交流，應該是不要有政治的前提良性的互動。

趙天麟指出，北京當局緊張，不容易溝通，我方有新上任的行政院長陳建仁和副院長鄭文燦，對方領導習近平可望連任，李強也是新任國務院總理，而這樣的結果不是更加對立，我方選擇遞出橄欖枝，看到台灣循序漸進，想信球現在在北京當局身上，國台辦也友善回復，看來是指日可待，這是考驗雙方政府的智慧。