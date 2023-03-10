爭議頻傳的樂意傳播（7584）由於股價異常波動被網友怒指割韭菜，憤而向主管機關檢舉內線交易，本月8日被櫃買中心以樂意違反重訊申報規定罰款三十萬。除此之外樂意傳播近日也被網友起底原來樂意傳播的大股東陳建、徐佇美、獨董翁弘林、獨董高榮志，與今年四月可能下市的中福(1435)的大股東、董監事幾乎是同一批人。宅神朱學恆昨(9）日直播時質疑中福、樂意兩家爭議頻傳的上櫃公司背後居然都是同一批人，到底是巧合？還是這根本就是割韭菜集團？

樂意傳播因為在代理的遊戲『失落的方舟』上市前一天，疑似有人事先知道遊戲無法如期上市，事先在股市拋售樂意公司股票，造成其股價產生異常波動，被眼尖的網友發現並向主管機關檢舉內線交易，立法委員沈發惠也質疑樂意傳播的股價異常波動疑似有人刻意操作，並從中獲得不法利益、甚至是「割韭菜」，遂要求主管機關調查樂意傳播是否涉嫌內線交易。本月8日也被櫃買中心以違反重訊申報規定罰款三十萬。

朱學恒昨(9）日直播時表示，樂意傳播這家爭議很多的公司，竟然與更之前的中福案有關，原來是有熱心網友起底樂意傳播與中福背後的股東、董事、獨董幾乎是同一批人。樂意傳播的大股東陳建、徐佇美，獨董翁弘林、高榮志，這幾個人居然也是中福的大股東、董監事！這讓朱學恆質疑到底是巧合？還是割韭菜集團？同場直播的徐巧芯也表示，這是明顯的內線交易，金管會檢調必須介入，也呼籲檢調要盡快緊急掛線監聽，以維護股民權益。

朱學恒指出不論是涉內線交易的樂意傳播，或是因為爭奪經營權，財報未發佈而面臨下市的中福，近期都是爭議頻傳的公司，而背後的大股東、獨董、董事名單幾乎都是同一批人，質疑這是集團式的操作，呼籲檢調、金管會介入調查，不要讓有心人士割股民韭菜。