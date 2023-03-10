新北新店區日前有2名男子當街爆發衝突，其中一名男子突然心肌梗塞發作倒地，下秒失去意識和心跳，恰巧女保險員莊仕如路過，主動上前接手CPR，患者也隨即恢復意識。昔日擔任護理師的她，32歲時決定轉職，現在有空就到消防局兼志工，只因「我會，所以我要去」，期盼未來更多人能具備救護技能。

據了解，事發就在國際婦女節當天，警方接獲民眾報案，稱新店安祥路有兩名男子因一言不合起爭執，員警隨即到場調解，過程孫男卻突然心肌梗塞，倒地後失去意識和心跳，不過鄰近唯一的消防隊救護車已出任務，警方趕緊調派支援，用警車將AED送上山。

保險業務員莊仕如當時也在返家途中，才會跟著警車來到現場，身上還穿著制服的她，想都沒想，當場跪在地上協助員警施予CPR，所幸患者在電擊一次後清醒，送醫後並無大礙。

莊仕如表示，穿著短裙跪在柏油路上壓CPR，奇蹟出現，突然覺得救護志工平時的訓練對大眾是很有幫助的；過去擔任護理師長達12年，32歲時，台灣爆發傳染病SARS，她當時挺著大肚子同時還要奔波醫院，才下定決心轉行到南山人壽當保險員。

多虧業務工作讓她能彈性運用時間，偶爾還會抽空出任隨團護理師，盡自己所能學以致用；她表示，每次有情況發生時，當下其實不會想那麼多，這就像一個使命和反射動作，「因為我會，所以我要去」。還說，期盼全民都能學習EMT或CPR等緊急救護技術，即時阻止更多憾事發生。