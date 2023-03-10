久旱不雨致南部地區面臨30年來最嚴峻水荒，高雄水情也吃緊，民進黨立委賴瑞隆今邀請經濟部水利署黃宏莆副署長、台灣自來水公司李嘉榮總經理說明，並要求政府應編列700億特別預算，將全台漏水率由現在的13.1％降至10％，並在2029年完成目標，而南部地區開源比較困難，必須強化節流，改善漏水率應該優先進行，即優先汰換南部老舊自來水管線，保障用水穩定無虞。

賴瑞隆表示，當前極端氣候發生頻率高，連雨都基隆去年7月雨量僅有歷年5分之1，水情亮起黃燈啟動減壓供水；台中德基水庫目前容量也降到66％，如再不下雨中部地區水情將會更明顯吃緊，而高雄更是近600天未有超過200公釐以上豪雨，主要水源高屏溪水量僅能勉強供應南部民生用水，在面對缺水危機的挑戰下，如何省下水源應是目前政府優先施政的重要課題。

賴瑞隆指出，目前全台漏水率是應該加以重視的問題，2022年統計全台漏水率平均為13.1％，全年漏水量約4億1518.75萬噸，相當於27座阿公店水庫或4.6座南化水庫蓄水量，約減少每日供水量113.75萬噸，高漏水率直接墊高台水公司的出水成本以及耗損民生用水的庫存量，故政府應重視漏水率問題。

賴瑞隆表示，台水公司每日提供高雄供水量約為141萬噸，但每日漏水量約有14萬噸，對於水源吃緊的高雄是重大損失，行政院降應編列特別預算，全面推動老舊管線汰舊換新，強化供水系統穩定。

根據經濟部水利署資料，對抗旱災，水利署也持續開發抗旱井，在今年4月底前，將完成50口抗旱井，並由屏東調度11口抗旱井支援高雄用水，估計可補上16.8萬噸用水缺口，4月中也將調度海水淡化設備至高雄支援，積極建設中的曾文南化水庫聯通管也將在2024年底完工，屆時南部水庫將可互相支援。

賴瑞隆再次強調，極端性氣候可能是常態，政府應加速降低漏水率，儘速編列700億特別預算，2029年前將漏水率降至10％，用多元管道方式面對極端氣候及台灣水情。