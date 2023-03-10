據農委會統計指出，我國雞蛋每日產量只剩11萬1000箱（約2220萬顆顆）、相較於需求的12萬箱短少180萬顆，與此同時，許多業者改使用鴨蛋替代，鴨蛋產地價近日調整為每台斤48元、創下歷史新高，農委會表示，價格波動為反應市場機制之變化。產蛋鴨目前在養200萬隻生產均正常穩定，日產約7萬7400公斤，且鴨蛋以加工用製成皮蛋或鹹蛋為主，尚不至於影響端午節旺期供應。

農委會表示，近期部分蛋商為替代雞蛋需求，加上端午節鹹蛋黃製作粽子所需原料，鴨蛋需求暢旺，經蛋農代表與蛋商協商，鴨蛋價格每臺斤均調升3元，為反映市場供需變動。

農委會指出，國內鴨蛋大多以皮蛋、鹹鴨蛋等加工品用蛋為主，目前有200多萬隻蛋鴨投入生產，日產量達7萬7400公斤，產量穩定未受影響，加上加工用蛋為全年生產、倉儲，季節旺期才銷售產銷特性，將會加強調度以穩定供應端午節鹹鴨蛋的需求。