隨著ChatGPT聊天機器人程式在全球爆紅，也帶動大陸內部人工智慧技術等職缺薪酬水漲船高。除中國搜尋引擎巨頭百度16日即將推出類ChatGPT聊天機器人外，業界人才也需求孔急，人工智慧工程師相關職務平均月薪，近期甚至一度來到25000元（人民幣，下同，約11萬台幣）。

距離百度推出名為文心一言的類ChatGPT聊天機器人，已經不足一周時間。《華爾街日報》引述百度員工說法稱，他們正抓緊趕在最後期限前完成相關工作，目前這款聊天機器人的一些基本功能仍未完成。

報導稱，百度已經與400多家中國公司簽署協議，這些公司將能夠在其產品和服務中使用文心一言。百度表示，通過與生態夥伴合作，該聊天機器人能夠在不同場景下運行積累經驗，以幫助提高其性能。

據聽取了相關情況介紹的人士稱，百度打造聊天機器人的計劃得到了其總部所在地北京市政府官員的鼓勵。文心一言可能是中國首個抗衡美國ChatGPT的產品。中美兩國一直在加強各自的戰略技術優勢。

值得一提的是，根據大陸央視財經報導，今年以來隨著ChatGPT聊天程式火爆出圈，人工智慧技術已經越來越受到企業的重視，這讓人工智慧相關專業的求職者備受青睞。

據了解，目前，大陸人工智慧在製造、金融、醫療等領域產業升級的背景下，應用場景不斷豐富。這讓市場對相關專業人才需求大增，其薪酬也水漲船高。資料顯示，在今年春招季中，「人工智慧工程師」一直位列高薪職業排行前位，職缺的平均招聘月薪近期也一度突破25000元。

大陸一名人工智慧專業應屆畢業生石鈞表示，自身是人工智慧方向的碩士研究生。自身學科專業就業形勢比較樂觀，比如說去網路公司可能年薪在25萬元以上、30萬元左右。

北京科技大學學生就業指導中心主任劉曉傑指出，人工智慧專業應該說是這幾年相對比較火的專業，應該說各行各業可能都會涉及人工智慧相關專業的需求。另一名畢業生張子隆也直言，自己也學習了自動化相關專業的知識，個人還是想從事專業相關方面的工作，比如說智慧感測器、智慧控制方面的職位。