銀行股重挫，再加投資人對即將公布的美國2月非農就業報告備感不安，隔夜美股主要指數全面重挫約2%，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更崩跌5.40%，創下4個月以來最大跌幅，受此打擊，周五香港恆生指數盤中大跌2.45%，為19437.68點。國企股（H股）跌2.47%，為6485.37點。