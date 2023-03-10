恆生科技股指數目前跌3.61%，成分股全面下挫，京東集團跌11.5%，跌幅最大。

京東去年轉虧為盈，但第四季業績不如預期。

百度跌6%，該中國網路巨頭預計在下周四召開記者會，屆時料將發布生成式人工智慧（AI）產品「文心一言」（ERNIE Bot），但《華爾街日報》引述消息人士報導，目前「文心一言」的一些基本功能尚未就緒。

新能源車市場恐將掀起價格戰，汽車股齊跌，比亞迪重挫8%，蔚來，小鵬跌逾4%，理想汽車跌7%，零跑跌逾3%，此外，廣汽、吉利、華晨、長汽、北汽亦全面走跌。

恒生指數收跌125點 攜程跌下挫逾4％
《港股》美股回穩 恆指微升
美股重挫 台股下殺逾160點 台積電跌8元至514
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