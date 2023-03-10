恆生科技股指數目前跌3.61%，成分股全面下挫，京東集團跌11.5%，跌幅最大。
京東去年轉虧為盈，但第四季業績不如預期。
百度跌6%，該中國網路巨頭預計在下周四召開記者會，屆時料將發布生成式人工智慧（AI）產品「文心一言」（ERNIE Bot），但《華爾街日報》引述消息人士報導，目前「文心一言」的一些基本功能尚未就緒。
新能源車市場恐將掀起價格戰，汽車股齊跌，比亞迪重挫8%，蔚來，小鵬跌逾4%，理想汽車跌7%，零跑跌逾3%，此外，廣汽、吉利、華晨、長汽、北汽亦全面走跌。
銀行股重挫，再加投資人對即將公布的美國2月非農就業報告備感不安，隔夜美股主要指數全面重挫約2%，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更崩跌5.40%，創下4個月以來最大跌幅，受此打擊，周五香港恆生指數盤中大跌2.45%，為19437.68點。國企股（H股）跌2.47%，為6485.37點。
恆生科技股指數目前跌3.61%，成分股全面下挫，京東集團跌11.5%，跌幅最大。
京東去年轉虧為盈，但第四季業績不如預期。
百度跌6%，該中國網路巨頭預計在下周四召開記者會，屆時料將發布生成式人工智慧（AI）產品「文心一言」（ERNIE Bot），但《華爾街日報》引述消息人士報導，目前「文心一言」的一些基本功能尚未就緒。
新能源車市場恐將掀起價格戰，汽車股齊跌，比亞迪重挫8%，蔚來，小鵬跌逾4%，理想汽車跌7%，零跑跌逾3%，此外，廣汽、吉利、華晨、長汽、北汽亦全面走跌。
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