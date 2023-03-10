知名健身網紅筋肉媽媽結婚超過10年，先前老公謊稱買了3600元的手錶，結果發現是10倍價格，讓她氣炸萌生離婚念頭，稍早，她發文透露這段期間收到許多網友鼓勵的私訊，但也不乏酸言酸語，忍不住霸氣回嗆：「不甘於只有自己過得不順遂，網路世界就成為他們自卑轉自大的壓力釋放場」。

筋肉媽媽表示近來收到許多私訊，內容多是「女人遇到婚姻委屈忍下來才好，不要公開這樣訴說，婚姻才會好」的男性留言，她透露把此類留言分享給好友時，多數人都難以置信在觀念開放的社會，還充斥著這類觀念保守的人，難以想像若有女性朋友活在這樣的人群身邊，會承受多少壓力，甚至在心理累積成解不開的怨，最後順理成章傳承後人也得如此過活的扭曲觀念，藉此呼籲所有人：「人生不需要他人干涉，能善後的只有自己」。

筋肉媽媽強調早認清「都是為你好」根本是句屁話，無疑是控制欲的延伸，要他人按照自己的認知過活，但也不外乎是過度自卑的延伸放大，因為真實生活掌控不了自己的人生，網路世界便成為這類人自卑轉自大的壓力釋放場，接著提到收到許多男性網友的酸言酸語，甚至質疑「為了推線上重訓課商品假裝要離婚」，讓她忍不住反嗆：「會買我運動課的人，是因為相信我的專業度與經驗，離婚不離婚會跟你運動受不受傷有關聯嗎？要當推論王拜託先去練一下邏輯力」。

筋肉媽媽指出近來和老公心平氣和討論夫妻存在的問題，以及如何避免再發生的方法，強調「他不覺得被我鞭，我也不覺得不被他疼」，對於很多粉絲理性建議能幫助兩人看待婚姻問題多元思考，讓她感同身受表示：「這大概是守舊的人、推理酸王們，無法體會到社群帶來的好」。