立法院會今繼續施政總質詢，行政院長陳建仁率各部會首長列席備詢，內政部長林右昌在會前針對有關黑道春酒囂張行徑受訪表示，此事件不只踩到政府紅線，更是踩到政府的地雷，警方的行動一定會讓囂張行徑付出代價。

林右昌強調，他在第一時間就指示各縣市的警察局一定要嚴辦，而這也是各縣市警察局長績效指標，並要求縣市長要負起督導責任。

針對網路投資詐騙廣告，林右昌說，昨天有重大進展，非常感謝金管會出面，邀請包括Google、 Meta達成協議，民眾如果有詐欺的相關案件，由政府通報，社群平台廠商就會用最快時間下架，對於遏止詐欺案件會更有助力，且對於警方在查緝詐欺案件的時候也會很大幫助。

另外，對於前台北市長、民眾黨主席柯文哲指教基隆捷運的經費問題，林右昌則說，尊重也謝謝柯文哲的指教，基隆捷運是大家的期待，基隆也期待2、30年，現在有好的建展，新北市願意承擔責任未來的興建和營運，是非常大突破，大家一起努力。