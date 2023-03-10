行政院公布2022年度災害防救業務訪評成果，金門縣在20個中央部會評核項目中，獲得共計18項優等及2項佳等的優異成績，不但持續蟬聯離島分區第一名，也在全國22縣市中名列前段班，可見金門縣執行災害防救工作各項成果與創新作為，深受行政院暨相關部會評核委員的一致好評。

行政院災害防救業務E區聯合訪評，中央評委進行書面資料審查。(圖／金門縣消防局提供)

為加強災害防救工作推動及執行，落實督導考核，行政院每年訂定「災害防救業務訪評計畫」，由中央災害防救業務相關部會聯合督導地方政府災害防救工作辦理情形，並採「現地訪視」及「聯合訪評」方式辦理。

金門縣執行災害防救工作各項成果與創新作為，深受評委的一致好評。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣去年度現地訪視經選定由烈嶼鄉公所辦理，行政院災防辦主任吳武泰及衛福部社救司長蘇昭如率領中央評核團隊遠赴烈嶼鄉公所，就收容場所規劃整備及災害防救業務工作執行情形，進行訪視並聽取業務簡報，烈嶼鄉公所由秘書洪國棟全程主持受評，縣府方面則由消防局、社會處、教育處等災害防救業務相關局處人員，以及災害防救深耕計畫協力團隊銘傳大學與會進行經驗分享與交流。

行政院災害防救業務E區聯合訪評，由金門縣消防局科長林政宏進行業務報告。(圖／金門縣消防局提供)

在聯合訪評部分，行政院劃分離島三縣為E區(離島分區)，去年也是自2018年以來，聯合訪評睽違4年再度移師金門舉辦，由金門縣政府擔任主辦單位負責規劃評核流程、場地租用、交通接駁、展場佈置、膳食供應、人員接待及協調聯繫等事務。

行政院災防辦主任吳武泰帶領中央災害防救業務相關部會評核委員考評離島三縣災害防救工作執行成果，各縣災害防救業務相關局處同仁均出席受評，並藉此機會相互交流、觀摩學習防救災工作經驗，共同提升防救災能力、開拓防災新視野。

金門縣消防局長呂英華表示，近年來在極端氣候的影響之下，各種天然或人為災害都朝向「規模不可預測」、「災害型態複合」及「死傷超出預期」的趨勢發展，而「防災重於救災，離災優於防災」一直是近年執行災害防救業務的主要原則，因此強化政府機關防救災整備及災害應變處置作為，並加強與民眾的風險溝通，一直是縣府持續努力的重點工作項目。

金門縣政府防救災團隊在去年度災害防救業務訪評充分展現防救災軟實力與累積多年的成果，贏得中央各部會評核委員一致高度評價，持續蟬聯離島分區第一名。

縣府指出，藉由中央評核委員所提出的寶貴建議及觀摩其他縣市災害防救工作執行情形，將持續加強推動各項防救災工作，有效落實平時減災、整備與災時應變處置及災後復原等各項措施，以保障每位縣民的生命財產與安全。