COVID-19輕症確診者3月20日起免通報，因傳染病防治法規定法定傳染病必須通報，金管會初步認為防疫險可能有免賠空間，但因牽涉重大，金管會及產險公會還需要時間先釐清法規定義。

考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，預計自3月20日起輕症確診者免隔離、免通報，但並未說明COVID-19輕症是否仍屬於法定傳染病。若COVID-19輕症不再屬於法定傳染病，將牽動防疫險確診理賠，引起外界高度關注。

知情人士透露，依傳染病防治法規定，法定傳染病必須通報並有訂定相關通報要件，現在金管會仍要進一步釐清相關定義，「COVID-19輕症免通報」是否意味COVID-19輕症未來不再視為法定傳染病，金管會正在研究、確認。

金管會保險局今天已同步交代產險公會，請產險公會理賠小組啟動研究，釐清防疫險契約條款和相關法規定義，若未來COVID-19輕症不再視為法定傳染病，防疫險確診理賠金是否免賠。

知情人士指出，指揮中心今天用詞是「COVID-19輕症免隔離、免通報」，金管會認為仍要謹慎確認，未來COVID-19輕症是否不再視為法定傳染病；先釐清此定義後，產險公會會再進一步比對是否符合防疫險契約理賠條款約定。

金管會初步認為，COVID-19輕症未來免通報，防疫險確診理賠確實有空間免賠，但金管會及產險公會都需要一段時間釐清、確認相關法規，由於牽涉重大，金管會認為要謹慎確認、但會盡快釐清，後續將可能由金管會或產險公會對外說明。