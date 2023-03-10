新北市環保局9日11時接獲民眾通報，五股區五股坑溪水色漆黑宛如黑龍江，還有死魚漂浮，派員巡著水路往上游查緝，查獲民義路巷內金屬表面處理業者，因漆料貯存設施故障，汙水溢流到溝渠後再匯流至五股坑溪，環保局除依水汙染告發，最高可處600萬元，並限期業者立即清理河道內汙染物。

環保局表示，稽查員獲報當下火速前往五股坑溪查緝，現場溪流水色混濁，取樣快篩檢測水質，pH值為7.35未發現重金屬反應，但有機質含量較高，沿混濁水色一路往上游查察，果然發現汙染源是位於民義路巷內的金屬表面處理業者。

環保局表示，漆料恐造成河川溶氧量及自淨能力降低，對水生生物亦有不良影響，稽查員現場已採水送驗，待檢驗結果出爐依法辦理。

目前業者已將廠內貯存設施止漏並清理，環保局亦緊急調度防堵設施處理以避免汙染物擴散，並限期業者於3日內完成河道內清除工作。

業者則表示，9日一早員工來上班赫然發現，漆料儲存設施故障，漏了滿地漆料，立刻開始清理，後來仔細一查才知是因為8日夜間突然斷電，設備自行重啟時壓力突增導致外殼破損，造成汙染真的非常抱歉，會盡全力配合改善。