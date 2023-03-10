上證指數開低走低，最多跌38點或1.17％，低見3,237點，早盤收報3,238點，跌37點或1.15％，成交人民幣（下同）2,132.71億元。

深成指下滑，最多跌139點或1.2％，低見11,440點，早盤收報11,453點，跌126點或1.09％，成交2,994.37億元。

滬深300指數收報3,974點，跌45點或1.12％；創業板指數收報2,367點，跌5點或0.21％。

各類股幾乎全線走低，煤炭跌逾2％；化工、水泥、有色金屬、房地產、鋼鐵、金融股跌逾1％。