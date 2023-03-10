儘管美股近期走勢仍受到升息訊息的影響，然而對於美國經濟及美股後市充滿挑戰，針對美股後市，聯博投資認為，美股是目前全球相對具成長機會的市場，尤其更有利於大型成長股。

美國聯準會主席鮑爾在7日在國會聽證會上表示，如果經濟數據持續強勁，不排除加快升息腳步，且終端利率可能高於之前預期。證詞一出，美股三大指數皆收黑、美國10年期公債殖利率再逼4％大關。聯博投資表示，即便如此，今年以來追蹤大型成長股的羅素1000成長指數漲幅達8.1％，比道瓊和S＆P 500指數的表現亮眼。

聯博集團美國成長投資策略投資長Frank Caruso指出，美股是目前全球相對具成長機會的市場，然而隨著企業盈餘成長放緩，目前要看的是各企業的基本面，目前更需要靠選股，投資高獲利能力與具有強勁再投資能力的成長型股才能有造長期好績效。

聯博集團美國成長投資策略投資長Frank Caruso表示，現今利率開始往正常化發展，預計通膨將持續從高點滑落。使得美股評價面較疫情期間更具吸引力，不過企業獲利預測逐漸降低，因此擇優選股格外重要。

Frank Caruso認為，美國仍是目前全球相對具成長機會的市場，美股優勢有三。其一，獲利成長股高度集中在美國。據調查，全球市值逾150億美元的企業，且現金流投資報酬率與5年資產成長率中位數名列前半段，有超過一半（54％）都在美國。其二，若用風險與報酬，美股仍是具有吸引力的市場之一。就過去的資料顯示，美股不僅提供較佳獲利潛力，在同一統計期間，美股亦承擔較低波動度與風險。其三，美股受惠於稅率降低與股票回購，使每股盈餘持續有成長。預期今年美國企業股票回購金額將超過八千億美元，這資金利多可望支撐美股後市表現。

在類股選擇方面，聯博集團美國成長投資策略共同投資長John Fogarty表示，過往在盈餘衰退之際，由於營運具韌性，成長股股價通常有表現機會。歷史經驗顯示，2008年以來S＆P 500指數盈餘下修階段3個月內，以科技、醫療、核心消費等類股表現最為抗跌。目前相對看好營運模式相對不仰賴景氣週期的產業。不過，近期有減碼超大型科技股並發掘其他個股投資機會，例如軟體題材，醫療保健題材以及長期具成長性的題材的類股如線上支付、電子商務、數位娛樂、尖端醫療設備等，從這些企業中挑選具備負債低、獲利能力高等，可望在景氣趨緩的背景中有表現機會的個股。