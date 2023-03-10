飛宏於10年前開始切入充電樁，隨著充電樁技術及業務逐漸成熟，飛宏將負責充電樁業務獨立為馳諾瓦科技，公司除與全球第二大化石燃料業者殼牌(Shell)於2021年12月簽約合作，成為殼牌全球充電設備採購供應商，將充電樁交貨至全球各地，目前馳諾瓦公司在歐洲、美洲及日本都有不同程度合作夥伴進行合作，希望能在當地出貨就近服務客戶。

飛宏2022年合併營收為140.17億元，年增14.11%，營業毛利為21.41億元，年增45.36%，合併毛利率為15.28%，年增3.29個百分點，稅後盈餘為7132萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘為0.19元。

飛宏今年前2月合併營收為15.45億元，年減16.18%，據了解，馳諾瓦2022年充電樁營收約18億元，法人預估，今年充電樁營收可望上看36億元，根據電源業界出貨於歐美日充電樁平均毛利率約25%左右來看，有助於提升飛宏今年的毛利率及獲利，飛宏今天盤中股價也逆勢走高。