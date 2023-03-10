隨著2024大選越來越近，各黨總統可能的候選人日益受關注。民進黨主席賴清德自操盤南投立委選戰勝選後，最新民調在黨內一枝獨秀；藍營方面，新北市長侯友宜支持度最高；民眾黨也極有可能由黨主席柯文哲出來參選。此外，新黨創始人之一、高齡84歲的監察院前院長王建煊也表態要投入下屆總統大選。

Youtube頻道《Bit King比特王出任務》9日就針對王建煊是否會成為2024總統大選變數發起網路投票，截至10日下午1點，總共有超過4萬人參與此投票，認為「完全不影響」高達51%、「不足以改變結果」的則有32%、「稍微有可能改變結果」占9%、「足以改變結果」的則有8%。也就是說，認為不會對2024總統大選造成影響的網友超過8成，讓不少藍軍支持者鬆了一口氣。

對於王建煊參選，網友多表示「王建煊出來只是講出大家心裡話」、「我認同但是你不會贏，所以我不會投給你」、「感恩他關心台灣，我們要更強棒的出來選」、「看到這結果就安心一點了」、「憂國憂民是好事，但必須看本身是否足以影響著大局」。

另外也有一些人對藍營示警，「在野只推一人，民進黨憂心；推兩人以上，民進黨萬年執政」、「會拉走藍營的票，反而助長綠營」、「各路越亂 ，民進黨越容易贏」。