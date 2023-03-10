竹聯幫仁堂旗下旭仁會、明仁會，先後辦春酒宴，以跑車辣妹迎賓營造豪奢排場，刻意壯大幫派聲勢，挑釁意味濃，警政署為此在全國各地執行威力掃蕩，台中市六分局昨（9）晚在轄區夜店臨檢，查獲毒品案2件共3人，畫面曝光只見整排穿著清涼的女子面色凝重，紛紛穿起小外套等候員警臨檢。

黑幫高調辦春酒，藉機壯大聲勢，引發社會觀感不佳。行政院長陳建仁說重話表示，對於此等囂張、公然挑戰公權力的黑道分子，要求各級警察機關採取有效對策，偵蒐不法行為，快速打擊，嚴查嚴辦；警政署長黃明昭也下令針對明仁會等幫派專案蒐報掃蕩，在北部擴大臨檢，壓制黑道氣焰。

台中市警六分局長賈立民表示，將持續貫徹「幫派零容忍」堅定立場，並落實「清源專案2.0」計畫，針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場所加強臨檢清查掃蕩，執行三打掃黑策略，以「迅速緝獲滋事分子，打擊作亂團體掃蕩活動據點與連坐檢肅成員切斷金源」，將不法暴力集團連根刨起。

第六分局呼籲，餐飲業者對於幫派舉辦大規模的餐會活動應全力配合警方臨檢查緝，共同形成治安防護網，不讓黑幫滋擾社會秩序，以壓制黑幫氣焰，對於任何膽敢危害社會治安的各類犯罪，警方都會嚴加究辦、決不寬貸，不容有任何挑釁公權力的行為發生。