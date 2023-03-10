台灣不少人受胃食道逆流所苦，根據文獻資料，盛行率大約落在5～24.6％間，而聯安診所統計也顯示，每4人就有1人有此問題，且有增加的趨勢。專家提醒民眾，反覆的胃食道逆流，可能導致巴瑞特氏食道，嚴重者有可能演變成食道癌，不可不慎，建議胃食道逆流者，每年定期追蹤胃鏡看看逆流的等級有沒有惡化，才是預防之道。

聯安預防醫學機構聯安診所內視鏡室主任徐兆甸表示，巴瑞特氏食道是指反覆的胃食道逆流導致食道鱗狀上皮被破壞，使正常的食道上皮細胞變成小腸柱狀上皮，此時腸化生的食道容易產生病變、形成癌症。想判斷是否有巴瑞特氏食道，一定要透過胃鏡觀察食道粘膜是否有像舌頭樣鮭魚顏色的黏膜凸起，另也要特別注意這段被胃酸燒灼的變性食道粘膜的長度是否超過3公分。

巴瑞特氏食道的症狀與胃食道逆流相同，如火燒心、胸悶痛、吞嚥困難、喉嚨有異物感、打嗝、腹脹，並可能會感覺到食物和酸水逆流。徐兆甸表示，根據臨床經驗，有些人即使內視鏡已發現逆流嚴重，但還是沒有症狀沒有感覺，會誤以為自己沒有問題，因此千萬不要依靠感覺判斷逆流的嚴重程度。

巴瑞特氏食道的高危險群有5種，第1種是食道裂孔疝氣者或胃食道逆流者，這兩者都會導致胃酸灼燒食道，罹患食道黏膜病變的機率大增；第2種是年紀大於50歲者，年紀大的人因腸胃功能變差、賁門口容易鬆弛，易有胃食道逆流的狀況；

第3種高危族群為男性，研究發現，男性巴瑞特氏食道的比例比女性高出1倍；第4種為肥胖者，因內臟器官易受脂肪擠壓，胃部受到擠壓後，便容易造成胃食道逆流；最後則是生活習慣不佳者，尤其習慣抽菸、喝酒或大吃大喝者，更容易引發巴瑞特氏食道。

徐兆甸提醒民眾，最常造成胃食道逆流的食物有咖啡、茶、酒類、甜點、甜的飲料，只要避開它們便能輕易改善症狀。持續養成良好習慣，便能很好的預防胃食道逆流和巴瑞特氏食道，民眾應維持合理的體重，讓BMI維持在18.5～24的理想區間。

另外，徐兆甸也提醒民眾要避免穿緊身衣物，以免增加腹部壓力，也要避免大吃大喝、飯後立即躺下，睡前2小時別吃東西、喝過多的水及飲料。此外，民眾也要避免菸、酒，抽菸會減少下食道括約肌的壓力，而喝酒則會刺激胃酸分泌。如有胃食道逆流，建議最好每年定期追蹤胃鏡看看逆流的等級有沒有惡化，才是預防之道。