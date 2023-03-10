近期包括美光、Google等多個跨國企業接連傳出精簡人力措施，也影響我國勞動市場，為及早因應，勞動部原本每年6月及12月定期召開的「大量解僱勞工時勞動市場變動趨勢評估委員會」，已提前至本月底召開，希望因應全球趨勢，並討論因應措施及作法。

多間科技巨擘裁員消息頻傳，如Meta去年11月宣布將裁員多達1.1萬人；亞馬遜（Amazon）宣布，將裁員1.8萬人；微軟（Microsoft）稱將裁員1萬人； Alphabet宣布將裁員1.2萬名。美光也宣布2023年將裁員10％；Intel也有裁員計劃。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，因為近期多家跨國科技大廠傳出裁員消息，因此原本在6月及12月定期召開的大量解僱評估委員會將提早至3月底、4月初舉行，將邀集台經院、中經院等單位報告產業動態，並有經濟部、國科會、國發會等代表與會。

王厚偉說，會中將討論加強訊息傳遞、地方政府入場訪視、裁員後就業服務機構銜接等，並討論因應科技業裁員的因應措施及作法。