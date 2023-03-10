台北市議員陳怡君稱近日接獲民眾陳情，一名台灣僑生在接受新北市某醫院的健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告赴日申請簽證，卻被告知「梅毒血清」欄被勾為陽性，導致申請簽證卡關，確認後才發現是醫院誤植。院方對此表示，已即時修正報告並更換，也向當事人道歉，後續會繼續和當事人及家屬積極溝通。

陳怡君說，該學生帶著合格的健檢報告赴日申請簽證，但「梅毒血清」的欄位卻被誤植勾選為陽性，導致簽證無法通過，在家屬來回奔波溝通之下，該學生在日本多等了兩個禮拜才完成手續，導致盤纏用盡，差點流落街頭，連原訂的回程機票，也必須註銷重買，最後還面臨台灣學校的期末考，因無法出席而被死當四科。

台北市議員陳怡君稱近日接獲民眾陳情，一名台灣僑生在接受新北市某醫院的健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告赴日申請簽證，卻被告知「梅毒血清」欄被勾為陽性。（陳怡君提供／李奇叡台北傳真）

陳怡君表示，院方面對如此荒唐的錯誤，面對家屬的質疑卻毫無解決誠意，態度消極、百般閃躲。她提出三大質疑，第一，「梅毒血清」明明是陰性，卻被誤植為陽性，醫院的SOP到底是在哪個環節出包？是檢體出包，還是儀器失準？是電腦程式出錯，還是人工勾選鬼遮眼？

陳怡君說，第二，醫院對於「誤植」的善後處理態度，簡直令人無法恭維，竟然是一副「錯了就錯了」、「重發一張新的」就結案了事，沒有將檢體重新化驗、或是請當事人回院重新檢查，專業何在？第三，醫院對於此事件的處理態度完全消極以對，發函給院方通知召開協調會竟無人出席。

陳怡君稱，院方一下推說承辦人不在位子上，一下回嗆循司法程序，承辦推給院長室，院長室推給公關室，就連議員服務處持家屬同意書代表溝通，行文至醫院開協調會，醫院態度仍然傲慢，因此質疑醫院互踢皮球想息事寧人。她認為，醫院應該是最有公信力的機構，如今出包竟透過國際電話又可以擅改報告，將梅毒陽性改成梅毒陰性，呼籲相關單位跟主管機關應該徹查，還家屬一個公正的健檢及道歉。

院方受訪時回應，對於報告誤植錯誤，經當事人反映，已即時修正並把報告更換，也跟當事人道歉，當事人事後衍伸的問題並未向醫院提出申訴，所以醫院並沒有不回應、不溝通，院方會積極地跟當事人和家屬溝通，希望這件事能圓滿解決。