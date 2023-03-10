印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）透露將再採購「飆風」戰機

印尼撥出更多資金，要採購法製新戰機。消息人士說，雅加達很快就會再買18 架「飆風」（Rafale ）戰機。而2022年2月時，印尼簽約買了42架「飆風」。據熟悉採購案的消息人士透露，雅加達可能向卡達再採購12架「幻象」（Mirage）2000-5戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）9日報導，消息人士說，印尼在砸下約13億美元（約400億台幣），2022讓首批6架「飆風」服役後，將再買18架新戰機。

印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）周三在哈里姆柏達那庫蘇馬空軍基地（Halim Perdanakusuma Air Base）宣布，將從法國帶回「飆風」戰機。而最後一批，也就是18架「飆風」採購將在年底前，甚至可能到 2024 年初實現。

然而，對達梭航太（Dassault Aviation）來說，這批採購必須趕在2024 年2月印尼總統大選前完成。而分析家說，這真是在和時間賽跑。儘管美國F-16「戰隼」銷售占了很大優勢，但國際也對「飆風」很感興趣。在那些負擔不起5代戰機的國家，這款4+代戰機被視為兼顧解決預算的對策。

Indonesia to acquire 18 more Dassault Rafale combat aircraft @BGMilitary https://t.co/hs4hCPznDk — Tango III's Military News (@IiiTango) March 9, 2023

雖然「飆風」並不具備隱形性能，但卻是世上頂尖戰機之一，裝備了世上最好的「歐洲飛彈集團」（MBDA）「流星」（Meteor）空對空飛彈。「飆風」最大起飛重量為24,500 公斤、在高空的最大速率為時速1,912 公里，也就是1.8馬赫，而在較低空時速則為1,390 公里，也就是1.1馬赫。此外，它的最大作戰航程為1,850 公里。