時尚品牌CHANEL日前在巴黎舉行秋冬時裝週，集結了各國人氣明星，其中南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie近期也上傳了一系列花絮照，而眼尖的網友發現她與日本女神小松菜奈驚喜同框的畫面，讓這歷史性的合照立刻在網路上引發熱議。

Jennie 8日在IG分享多張參加時裝週的美照，只見她身穿白色背心連身褲，一頭長髮綁成一束辮子馬尾，雖然臉上明顯可見前幾天因運動跌倒留下的傷痕，但不影響她一身的時尚打扮。其中，她也在活動中與小松菜奈自拍，可見小松菜奈在照片中燦笑吐舌，手還俏皮地比YA，Jennie則緊貼小松菜奈的臉頰，眨眼微笑，展現兩人的好交情。

兩大女神同框的照片已吸引了700萬人朝聖，網友也激動地留言表示：「這個畫面太震撼了」、「天哪！Nana和Jennie一起自拍」、「2大女神！」事實上，Jennie與小松菜奈有許多共同點，除了都是 1996年出生外，兩人也都擁有「厭世臉美女」的稱號，甚至都曾與南韓天團BIGBANG成員GD（權志龍）傳過緋聞。2016年駭客盜用GD私人IG帳號，小松菜奈與GD的私密照因此外洩，但雙方當時皆未承認戀情；直到2021年小松菜奈拋出結婚的消息，震驚了演藝圈，也獲得大批粉絲祝福。

此外，小松菜奈偕同老公菅田將暉一同出席活動，兩人一下車便掀起轟動，因為這也是兩人結婚後首度同框，她還開心地向旁人介紹：「這是我老公！」閃瞎不少人。