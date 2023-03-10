指揮中心昨公布，自3月20日起新冠肺炎輕症免通報、免隔離，屆時防疫保單到底要不要理賠？產險公會今表示，待收到CDC完整資料後，將會召開常務理事會，討論理賠後續事宜；由於尚未收到進一步訊息，今天應該不會開臨時會議。

金管會保險局表示，要視指揮中心對COVID-19確診的定義是否調整，才能判斷防疫險是否理賠。

產險公會，新冠法定傳染病定義放寬，公會與產險公司是被動角色，了解定義後才能討論因應對策並對外公布。