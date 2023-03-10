以「Don’t Worry, Be Dory」親民形象在市場上打響名號的Dory 125，車款每處細節設計均充分符合台灣消費者的騎乘和使用習慣，再加上通過七期環保認證的全新124.9 c.c.環保高效能引擎，多項貼心特色與產品優勢，成為同級市場CP值最高的熱門購車首選。

專為商務而生的全新Gather 125三輪商務車，不僅是宏佳騰跨足商用運輸市場的主力重磅車款，也是繼2021年10月底發表全台首款電動三輪商務車款Ai-2之後，Gather車系再次為消費者帶來不同動力選擇的新產品。全新Gather 125的後雙輪傳動系統採用三點一面設計，行駛時除了重心更穩定，更具備超越三輪車款的轉向能力，過彎無須擔心路面顛簸。

搭配汰舊換新最高6300元補助(環保署汰舊換新補助2000元、貨物稅減徵4000元及廢車回收300元)，入手宏佳騰Dory 125，吸引購車買家目光，可望推升銷售量。