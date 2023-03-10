台中市潭雅神綠園道由軍方舊鐵道改建，終點「中科公園」保留3座人造山丘，目前僅剩花絮丘閒置，立委楊瓊瓔爭取利用山丘地形，陸續完成磨石溜滑梯及追拍飛機的觀景丘，接續爭取1800萬元進行景觀改善工程，將打造「花絮丘」及「花之道」，以增添多元觀光主題，成為特色親子公園。

大雅中科公園有三大土丘，其中2處已打造為遊憩丘及景觀丘。（陳淑娥攝）

大雅中科公園有三大土丘，其中2處已打造為遊憩丘及觀景丘，僅花絮丘閒置。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢10日上午辦理「潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程」現勘，包括交通部觀光局、台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、大雅區長李修齊、忠義里長林義木均出席。

大雅中科公園有三大土丘，立委楊瓊瓔爭取經費將打造閒置丘。（陳淑娥攝）

潭雅神綠園道進入大雅中科公園之入口，主線道路目前為自行車專用道，尚未規畫人車分道。大雅區長李修齊指出，中科公園景觀改善工程將閒置綠帶營造為「花之道」，而閒置的人造山丘打造為「花絮丘」，預定8月發包，工期約9個月，總經費1800萬元，其中交通部觀光局補助855萬元，台中市府自籌945萬元。

「花之道」現況為低窪草坡，將設置180公尺長人行木棧道，讓人車分道；植栽選用台灣原生種喬木，並設置植栽小知識，坡地則播灑草籽點綴成花海，讓遊客可賞玩拍照。至於閒置土丘高度約6公尺，將打造「花絮丘」，利用地形設置220公尺長的花絮丘步道，植栽選用台灣原生種如流蘇等喬木，並施作休憩座椅。

吳呈賢說，「中科公園」腹地面積達6.48公頃，前身為神岡線鐵路西段末點、油庫的設置點，經台中市觀旅局多年來努力，完善磨石溜滑梯、觀景丘及戰車公園等，已成為潭雅神綠園道最熱門的親子休憩景點。

大雅中科公園有三大土丘，其中2處已打造為遊憩丘及景觀丘。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔表示，中科公園經全區規畫、整體改善後，主題形象鮮明、遊憩設創新，隨著溜滑梯、戲水池等特色遊具設置，越來越多家長帶著小孩前來遊憩。中科公園景觀改善工程以開闊、舒適、親子共融為目標，有助提升觀光，進而帶動旅遊人潮。

觀旅局長陳美秀說，中科公園擁有台中最長溜滑梯、戲水區，以及即將完工的戰車公園等三大熱門景點，期待花絮丘、花之道再添新亮點。