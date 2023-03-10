大湖鄉薑麻園農業休閒區就位在鯉魚潭水庫集水區內，是當地重要栽植水果及休憩景點。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為大湖鄉新開村及栗林村民加開國土計畫說明會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

內政部於2018年所公告實施的全國國土計畫，苗栗縣政府據將於2025年正式界定實苗栗縣國土功能分區圖，其中大湖鄉新開村及栗林村因位處鯉魚潭水庫集水區，依照新計畫將畫為第1類，村民抨擊新計畫是惡法，擔憂會因而受到新計畫諸多限制開發，透過鄉公所向縣府陳情反應不要畫入，縣府為此特別召開說明會，大湖鄉長黃惠琴期望縣府能將民意轉達中央，保障農民生存權益。

縣府表示，國土計畫法於2016年5月1日施行，將現行區域計畫制度分3階段轉換為國土計畫制度，第1階段由內政部於2018年4月30日公告實施「全國國土計畫」，第2階段由苗栗縣政府於2021年4月30日公告實施「苗栗縣國土計畫」，第3階段預計由苗栗縣政府府於2025年4月30日前公告「苗栗縣國土功能分區圖」，由內政部統一全國公布實施，原有區域計畫法不再適用，屆時將全面實施國土計畫制度。

大湖鄉代陳增煌表示，大湖鄉新開村、栗林村位處鯉魚潭水庫集水區域內，當年在鯉魚潭水庫興建時，就曾從水庫淹沒區遷移過一批村民，並且對村民在集水區域內活動有諸多限制，過去村民多半務農維生，目前以種植高架梨、柑橘等農作為主，依照新的計畫法，這個區域將被列為第1類，村民擔心會影響原有的生存權益，因而透過鄉公所向縣府陳情反應，不要將2村範圍畫入第1類。

縣府應大湖鄉公所反應日前在大湖農會栗林集貨場地，加開栗林村與新開村說明會，由清華大學黃副教授書偉簡報本縣國土計畫劃設情形，並由縣府工商發展處長詹彩蘋親自主持，與地政處、農業處代表回應民眾疑問，現場民眾發言踴躍，其中最為擔心「如被劃設為國土保育地區將限制土地使用」、「未來土地價值恐減損」、「土地利用長期受水庫飲用水水質保護區範圍限制」等問題。

大湖鄉長黃惠琴並當場代表鄉民轉交陳情書結詹彩蘋，表達民眾對國土計畫功能分區劃設疑義，縣府後續將依「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」第7條規定，將國土功能分區圖、使用地土地清冊、繪製說明書及人民或團體陳述意見參採情形表，提請各級國土計畫審議會審議。

縣府說明指出，國土保育地區劃設條件為內政部所訂定，如鄉親土地被劃設為「國土保育地區第1類或第2類」的土地，原屬區域計畫法編定的建築用地（例如甲種、丙種建築用地）得繼續住宅、零售等生活使用，合法農業使用土地（例如農牧、養殖用地）也可繼續作為農業使用，包含農作（包含農機具）、農田水利、農作生產、農作管理、養畜、養禽、休閒農業體驗等設施，未來都可繼續使用，其合法權益不受影響，請鄉親放心。並且私有土地產權仍為私有，也可買賣及租賃，國土功能分區劃設與土地徵收無關，不會收歸國有。

縣府配合內政部推動國土計畫新制，已在全縣18鄉鎮市辦理國土功能分區草案公聽會完畢，另縣府為顧及鄉親土地使用權益，將再次審慎檢視苗栗縣國土功能分區圖草案劃設內容，以維護民眾權益。