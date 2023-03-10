新竹市112年度中小學聯合運動會游泳及田徑比賽為期5天的賽事落幕，其中以國立新竹高商廖祐菲選手個人打破2項大會紀錄最為耀眼，分別為50公尺自由式、100公尺自由式，她從小到大都是比賽常勝軍，累計在中小學聯合運動會游泳比賽共保有12項大會紀錄。

新竹市112年度中小學聯合運動會游泳及田徑比賽為期五天的賽事順利落幕，游泳比賽於2月25、26日在南寮游泳池舉行，共有48個單位，438位選手參賽；田徑比賽則連3天在市立田徑場舉行，共有64個單位、1428位選手參賽。

率先登場的游泳比賽共打破5項大會紀錄，田徑比賽共打破8項大會紀錄，配合全國賽項目增加，今年度共新增國中組3000公尺及2000公尺障礙賽、4＊400公尺男女混合接力。在大會總錦標方面，成德高中包辦高中男、女生組總錦標，培英國中包辦國中男、女生組總錦標，成德高中及培英國中皆是本市的田徑重點項目學校，展現平時訓練的成果。

培英國中男子400公尺接力破大會紀錄。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安表示，中小學聯運是為促進學校體育活動，提高運動競技水準的一場賽事，並藉以選拔本市參加全國中等學校運動會之代表，本次賽會田徑與游泳共破13項大會紀錄，破紀錄選手將頒發5000元獎勵金，教練3000元獎勵金。

另外，市府委託中華民國國際體育運動志工交流協會培訓的新竹市微笑體育志工，在游泳及田徑兩場比賽擔任賽會各項服務工作，賽後也致贈感謝狀感謝志工的付出，並致贈大會服務獎盃，感謝培英國中、成德高中與香山高中協助承辦比賽。

市府教育處指出，市府就基層運動選手訓練站補助新竹市各校總額將近1700萬元，期待本市優秀選手在全國賽事繼續大放異彩，更多賽會成績資訊，可至田徑報名系統及游泳報名系統查詢。