WBC（世界棒球經典賽）預賽首戰不幸敗給巴拿馬，中華隊接下來將面臨嚴峻挑戰，今（10）日則碰上不好惹的義大利，面對相對陌生的對手，有網友在PTT整理出歷年來雙方在國際賽的交手紀錄及先發投手，中華隊在21戰中握有15勝，勝率來到7成14。

義大利本次徵召多名大聯盟好手，包含大谷翔平在天使的隊友大佛萊徹（David Fletcher）及皇家一壘手帕斯夸提諾（Vinnie Pasquantino），義大利已經不是當年的吳下阿蒙，昨日交手古巴雖被逼到突破僵局制，不過靠著10局上半猛轟4分大局，以6比3戰勝古巴，首戰就成功拿下。

因此中義之間的交手，對於兩邊來說都非常重要，中華隊力求開胡避免落入晉級劣勢，義大利則是期望以2連勝來拿下小組優勢。根據網友的發文，中華隊在1972年世界盃首度與義大利交手，21次對戰拿下15場勝利，上一次交手是在2015年12強棒球賽，當時中華隊先發投手為郭俊麟，主投7局只被敲出2安，送出多達10次三振，幫助中華隊以7比1戰勝義大利，本屆經典賽郭俊麟則未入選。

中華隊面對義大利吞敗則是要追朔到2010年洲際盃季軍戰，當時由正旅美效力的陳鴻文掛帥先發，送出5局被敲出5安失3分（1分責失），飆出7次三振，不過中華隊最終以1分之差惜敗，拿下該年洲際盃季軍。