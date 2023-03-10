P. LEAGUE+在10日公佈2022-23球季Porsche 2月最有價值球員，新北國王的牧倫斯（Byron Mullens）持續高檔表現，本月繳出平均25.8分、16.4籃板「Double-Double」的成績，幫助新北國王2月拿下4勝1敗穩居聯盟龍頭寶座，牧倫斯也繼去年11月之後，本季第2度獲選單月最有價值球員。

牧倫斯在2月的5場比賽，二分球命中率來到6成，三分球命中率也有3成9，其中在02月19日比賽更是火力全開，攻下生涯單場得分新高的44分，外帶24籃板，不但是新北國王隊史球員單場最高得分紀錄，同時也是球隊史上第1位單場得分超過40分的球員，更是聯盟史上第2次單場至少40分20籃板的成績。

如此出色的表現搭配球隊戰績長紅，讓牧倫斯在2月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）獲得17張5分、以總分100分拿下2月最有價值球員的殊榮。

PLG本季持續邀請Porsche Taiwan冠名贊助2022-23賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的 Porsche 深度體驗之旅，與 Porsche 一起感受夢想成真的喜悅！