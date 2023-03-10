李佳薇日前遭爆與圈外男友廖先生分手，傳因男方劈腿導致4年情斷，她今（10日）與歌手妹妹李佳歡、新生代演員黃柏峰聯袂出席「浪愛不痛」公益募款活動啟跑記者會，會後受訪問起李佳薇男友劈腿一事，她坦言：「對於這件事我沒有確定、我也不知道，因為我當時不在台北，後來回台北朋友跟我說這件事，我們在一起滿久了，我沒有要否定這段感情、否定這個人，但後續的事就沒有（關心）。」

李佳歡今出席「浪愛不痛」公益記者會。（尤嬿妮攝）

34歲的李佳薇與小她5歲的廖先生去年一度傳出祕婚，此事雖遭否認，但當時她堅定說：「我覺得就是他（廖先生）了！」沒想到她去年7月底推出新專輯《痛快》，演藝工作開始忙起來後，男友竟然移情別戀，讓許多粉絲不捨。

李佳薇表示2人分手後沒有交惡但也不會問候，全靠妹妹陪伴療癒情傷，李佳歡則心疼姊姊這陣子瘦了10公斤說：「我會多帶姊姊出去玩，吃美食或運動。」鼓勵姊姊有不錯對象可以進一步交往，「如果有人照顧她很好，她也需要有人照顧」。住在大馬的爸媽也知道女兒分手，李佳薇說：「爸爸媽媽不是那種會要求女兒一定要結婚，他們只希望女兒開心就好。」自我打氣全心投入工作，計劃今年舉辦專場演唱會。

李佳薇今活動上提到自己養的2隻愛犬一度落淚，透露其中一隻11歲眼睛有問題、13歲則聽不到，全靠她與妹妹細心照顧，疼愛貓狗的姊妹倆今活動上替浪浪發聲，李佳薇每每提到浪浪就忍不住眼眶泛紅，呼籲社會大眾捐款幫助毛小孩最後一哩路及醫療救護，捐款方式可上「茸茸花園」網站查詢。