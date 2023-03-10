蛋荒持續延燒，台南市長黃偉哲今天受訪表示，缺蛋是全世界都有的情形，這是供需問題，民眾不需要恐慌，他也舉之前「衛生紙之亂」為例，到現在還有人在用5年前的衛生紙，呼籲雞蛋不能囤積、放這麼久，大家不需要恐慌。

黃偉哲表示，缺蛋是全世界都有的狀況，不只是因為戰爭、穀物飼料漲價及疾病等問題，禽流感也不只是台灣才有，韓國前陣子才因禽流感大量撲殺雞隻，這是全世界都面對的問題，強調這是供需問題，大家不用恐慌。

他也說，其實補充蛋白質的方式有很多種，現在連鴨蛋也漲價了，既然是供需問題，並不需要恐慌。