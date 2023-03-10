台中海線近期出現娃娃機大盜，嫌犯以萬用鑰匙開啟機台竊取商品，隨即逃逸，短短1周內作案高達7次，橫行沙鹿、梧棲等地，被害台主相當頭痛，清水警分局日前循線逮捕3人，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

台中海線娃娃機大盜以萬用鑰匙開啟機台竊取商品，短短1周內作案高達7次。（警方提供）

調查指出，33歲李男、48歲葉男、36歲陳男等3名竊嫌，2月間隨機在沙鹿、梧棲地區挑選娃娃機店，瞄準娃娃機台頂上待補貨商品下手，或使用萬能鑰匙開啟機台竊取裡面商品，隨即逃逸。

由於3名竊嫌經常以變換交通工具、懸掛失竊車牌方式，四處尋找下手目標，企圖製造斷點，使警方難以追查，竊嫌除在台中作案外，更遍及苗栗、彰化、南投及嘉義等地區。

嫌犯以萬用鑰匙開啟機台竊取商品，並將贓物帶回家擺放。（警方提供）

清水警方鍥而不捨，在比對、過濾多部監視器畫面後，日前持台中地方法院搜索票前往竊嫌住處搜索，查扣部分竊來公仔、音響等贓物，全案依竊盜罪嫌，將3人移送偵辦。

清水警分局指出，娃娃機店多為無人看管，竊嫌通常會挑選監控不足之處所下手，娃娃機台鎖頭容易被萬能鑰匙開啟，且將待補貨之商品放置於機台上，容易成為竊嫌下手目標，呼籲業者應加強防盜措施並妥善保管商品，以降低遭竊風險。