第五屆2023世界棒球經典賽A組預賽於112年3月8日至22日開賽，是今年度最頂尖的棒球國際賽，且在台中洲際棒球場於112年3月8日至12日舉辦A組預賽，另外台灣運彩與悍創運動行銷合作，邀請前洋基隊員救援之神馬里安諾‧李維拉來台，此次的行程包含台灣運彩專屬簽名會及公益訓練營，除了向粉絲大方傳授救援之神的球技之外，更滿足球迷與李維拉相見歡的願望。

2023年世界棒球經典賽因疫情而延期2年舉辦，本次從以往16個國家參賽，提升到20個國家角逐冠軍，其中英國、捷克及尼加拉瓜為首次參賽，並於臺中洲際棒球場、東京巨蛋、大通體育場及龍帝霸公園球場等4座球場舉行。

悍創22年來以國際化、精緻化、多元化的量能結合職業球隊，此次和台灣運彩合作，邀請前洋基隊員救援之神李維拉來台，舉辦專屬簽名會和公益訓練營。台灣運彩副總經理蔡明哲表示，很榮幸與悍創合作，邀請李維拉作為教練，帶動小朋友對棒球的熱忱，同時加深經驗與知識，確實達到推廣運動的效果。

台灣運彩副總經理蔡明哲表示，很榮幸與悍創合作，邀請李維拉作為教練，確實達到推廣運動的效果。(圖/中時新聞網攝)

馬里安諾‧李維拉是巴拿馬裔美籍棒球員巨星，過去致力於美國職棒大聯盟紐約洋基隊，作為投手以銳利的切球廣為人知，是大聯盟歷史上最多次救援成功的選手，也曾以100%得票率進入棒球名人堂。

馬里安諾‧李維拉表示，和王建民打球時，他總是提及到台灣，當看到國家團結一致，對棒球的熱愛是最美的風景，這項運動已經走得很遠，能傳達其他項目無法比擬的愛，「我很高興來到這裡並感謝主」。

馬里安諾‧李維拉表示，和王建民打球時，他總是提及到台灣，當看到國家團結一致，對棒球的熱愛是最美的風景。(圖/中時新聞網攝)

公益訓練營的部分，大仁國小棒球隊隊長郭宇恩在李維拉的教導下表示，經過教練的訓練，會想要把動作做到最好，不會抱持隨便的心態；台灣運彩也表示，希望透過救援之神的經驗傳承，讓台灣棒球能量再上一層樓。