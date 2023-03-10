國民黨文傳會前副主委鄭世維去年1月在政論節目「鄭知道了」表示，時任台中市長林佳龍在選舉期間，曾有建商提供樣本屋做為競選總部使用，但因為這段話時間錯置，昨天他透過臉書坦言「口誤」並表達歉意。總統府秘書長林佳龍今透過幕僚表示，中二補選時隔一年，才獲得道歉，予以尊重，選舉是一時，任何抹黑都是傷害民主。

鄭世維昨天透過臉書發文指出，他在2022年1月14日三立新聞台「鄭知道了」政論節目中指林佳龍擔任台中市長期間，故意將太原段土地出售給總太集團，及2018年競選第三屆台中市長連任時，寶鴻建設無償提供競選總部給林佳龍等，經查確有口誤及時間錯置的情況，「就此，對林佳龍先生造成困擾之處，表示歉意」。

林佳龍透過幕僚回應，中二補選已時隔一年，才終於獲得鄭世維的道歉與澄清，對此予以尊重。林辦強調，道歉聲明與當時的不實指控及散佈，得到的關注往往不能對等，選舉是一時，任何企圖抹黑、張冠李戴、惡意連結，都是對於民主的傷害。

林辦表示，盼各界對於公共議題的討論，均能基於正確且經查證的資訊，言論自由與開放的價值不只是權利，也是有責任的行使，政治人物的言行時刻都有責任義務對民意負責，維持民主體制的穩定，才是真正捍衛言論自由。