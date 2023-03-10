為加強客語之使用能力、鼓勵全民學習，新北市去年共有556名市民通過客語認證。新北市客家局訂定客語能力認證通過獎勵措施，今下午2時30分在市府6樓0636會議室，以電腦系統進行公開抽獎，並同步在「新北市客家局臉書」直播，共抽出19名幸運兒，最高可獲2萬元超商禮券。

新北市去年共有初級296名、中級181名、中高級78名及高級1名等共556名市民通過客語能力認證。客家局下午將在律師見證下，通過初級抽出10名各得2千元禮券，通過中級抽出6名各得5千元禮券，通過中高級抽出2名各得1萬元禮券，以及通過高級的1名得2萬元禮券。

此外，民眾透過臉書直播「按讚＋留言（今年共下去新北市考初級客語認證）＋tag 1位好友＋分享直播」，活動結束後，將抽出10位幸運的粉絲，可以獲得綠茶皂1個。過程中和粉絲們玩互動小遊戲，答對並被選中的粉絲也有機會獲得綠茶皂1個。

客家局表示，預計6月份開設客語初級、8月份開設中級暨中高級認證加強班，皆有四縣腔及海陸腔各1班課程，歡迎民眾踴躍報名，相關資訊屆時將公告客家局網站。