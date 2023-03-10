金門二膽島陳姓上兵9日失聯至今人無蹤跡，陸軍為此成立專案小組，把握黃金72小時全面搜索，當地國民黨籍立委陳玉珍10日指出，以陳男的位階，叛逃中國大陸的可能性相當低，也不算有情報能報效大陸。國民黨立委洪孟楷批評，近日國軍接連爆發諸多事件，導致國人難以信任國軍、國防部，呼籲政府應栓緊螺絲。

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照片）

陳玉珍上午在立法院受訪指出，據她了解，陳男明年要退伍，228連假結束後自台灣返回金門，個人沒有什麼異狀，與他同寢的人在9日凌晨1時半還有看到陳男，只是這是最後一次陳男被看到；但以陳男位階，說是叛逃的可能性相當低，且對方也不算有什麼情資能報效中國。現在金防部全力搜索，希望陳男可以平安回來。

「趕快把官兵找出來吧！」洪孟楷受訪表示，當前情況應不至於像過去一樣，會發生兩岸士兵互相偷渡的事件，但士兵失蹤是國軍的重要課題，應盡快找出行蹤、確定士兵身體狀況。

洪孟楷感嘆，國防部這兩個禮拜，從馬祖缺肉、相關軍紀事件，甚至到影片外流事件，雖然一連串都是微小事件，但結合起來就會導致國人對國軍、國防部不夠信任。他也呼籲政府，螺絲要栓緊，大家才能相信國軍有保家衛國的能力，「我們當然都支持國軍，但希望國軍也要以身作則。」