為了全力拉抬苗栗縣營造建築景氣，加快縣府招商引資的腳步，苗栗縣長鍾東錦10日上午邀請苗栗縣建築師公會對談，鍾東錦希望縣府各局處對於相關建管法律程序交率，應全力給予民間建築師或是營造公司等協助，再加速苗栗縣房市熱度。鍾東錦並表揚榮獲建築園冶獎的王銘國、陳賢秋等2名建築師，勉勵所有縣內建築師都能有亮麗的作品提昇苗栗縣營造水平。

苗栗縣長鍾東錦致贈感謝狀給苗栗縣建築公會理事長黃麗明。（謝明俊攝）

鍾東錦指出，苗栗縣政府近年來積極的招商引資下，吸引台積電及力晶積等科技大廠到苗栗縣竹南鎮、銅鑼鄉等地設廠，帶來許多年輕科技人入住苗栗，因而使得竹南鎮、頭份市及苗栗市的房市活絡起來，營造房地產業對於地方經濟的提昇有著重要的影響力，所以特別重視與建築師公會建立聯繫會報，以了解建築師在建管相關法令，以及申請建築執照時的行政效率方面所發生實況，期望能夠依法協助建築師，來有效提振苗栗縣工商經濟發展。

苗栗縣長鍾東錦10日與苗栗縣建築師公會對談。（謝明俊攝）

縣府工商發展處指出，苗栗縣年房市熱絡下，建築師公會提供相關行政作為如，建照協檢制度、協助建「建築執照流程app管理查詢系統」E化查詢建檔，提升縣府工作人員工作效率及審查流程透明化，並協助縣府建管單位櫃檯諮詢、無障礙排勘、建築損鄰會勘、建照定期抽檢協助檢視等事項，提供縣府非常大協助。因此，鍾東錦10日特別頒贈感謝狀給苗栗縣建築師公會理事長黃麗明。

建築師陳賢秋以設計興建後龍鎮海寶國小獲得建築園冶獎。（謝明俊攝）

另鍾東錦特別表揚先後獲得建築園冶獎的建築師王銘國、陳賢秋，其中陳賢秋是以設計興造後龍鎮海寶國小新校舍，打造成台61線亮麗打卡新地標而獲獎，陳賢秋並參與縣內多所學校校舍改建，為苗栗縣打造許多亮眼校舍。

苗栗縣長鍾東錦10日表揚獲得建築園冶獎的建築師陳賢秋。（謝明俊攝）