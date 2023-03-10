竹聯幫明仁會辦春酒找來170位旗袍辣妹迎賓待場、桌邊服務，引來關注，但不只黑幫春酒重視排場，去年底司法院華山司法園區開工動土也找來旗袍辣妹參與，司法院長許宗力致詞時還站在一旁，全場陪同司法官員完成儀式，成為活動焦點。

對此司法官員解釋，華山園區動工當天是廠商依照他們業界民俗習慣舉辦「動土開工」典禮儀式，典禮活動內容是廠商規劃決定的，司法院及各法院的首長，只是應廠商邀請到場一起祈求開工順利，這與黑幫春酒的目的及性質完全不同，況且當天的旗袍辣妹是「禮生」，旗袍保守沒暴露沒開叉。

未來台灣高等法院及台北地方法院的新機關所在地、華山司法園區，去年11月14日決標給廠商後，去年12月7日舉行樹木保護移植與復育及月台拆遷工程開工動土典禮。

司法院長許宗力當時致詞時表示，期盼已久的「華山司法園區新建工程」第一階段工程正式開工，未來將可有效緩解首善之區法院空間不足及擁擠問題，也象徵著台北地區民眾的訴訟權益將向上提升。