國泰金控常董酒駕肇事 找妻頂罪遭「監視器」抓包雙雙送辦

國泰世華銀行資深副總經理鄧崇儀，驚傳酒駕肇事竟要妻子頂替，當場被警方抓包識破，與妻子兩人雙雙遭到移送法辦。臉書社團「靠北銀行員」揭露這件銀行高層酒駕頂替事件後，警方才知道鄧男的身分，驚呼他的職務原來那麼高。

國泰世華資深副總經理酒駕肇事，竟要妻子頂罪雙雙送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市和平東路一段與金山南路二段口，5日晚間9時許發生一起自小客車交通事故，大安警分局和平東派出所員警到場處理時，對雙方駕駛進行酒測，正當員警處理一半時，另一方當事人向員警舉報對方疑似有頂替駕駛人的情形，為慎重起見，員警立刻調閱監視器影像，果然發現事故發生駕駛為男性，而非一開始向警方稱述是其駕駛的女子。

警方調查，54歲鄧男當晚開車要往右切時，因超車不慎擦撞到另一輛BMW，鄧男於是要妻子52歲廖女頂替，結果被對方察覺向員警舉報，員警立即對鄧男進行酒測，發現他的酒測值高達0.9，當場將他依公共危險罪逮捕，而頂替的妻子也因此涉嫌使公務人員登載不實遭帶回。

警方透露，鄧男在警局僅表示自己從商，態度十分低調且配合，並坦承酒駕肇事後，因一時慌張才要妻子頂替，感到非常後悔。警方直到今天才知道鄧男竟是銀行高層，曾任國泰世華銀行企金執行長，現為資深副總經理。

鄧男肇事車輛。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

鄧男肇事車輛。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

遭波及擦撞的BMW轎車。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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