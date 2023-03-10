在一段戀情中，遇到愛控制的另一半會讓人非常困擾，不只行動可能受限，對生活還會造成一定的影響，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，愛控制對方的前4名生肖，依序是生肖虎、生肖羊、生肖雞、生肖蛇，這時可利用一些方法來過招，不僅可以馴服他們，甚至還有機會拿回主導權。

▍第四名：生肖蛇：要攻其不備

生肖蛇的敏銳反應是無人能敵的，在另一半還沒反應過來時，就已想好答案，也因此兩個人在一起，往往都是按照他們的步調生活，但另一半也想發表意見，讓生肖蛇聽聽想法，所以可趁他們在夢醒時分時，直接決定約會計畫，這時是他們思緒最慢的時間點，不管另一半說什麼，他們肯定沒有反對意見。

▍第三名：生肖雞：要軟硬兼施

生肖雞的嘴巴是致命武器，一旦炮火全開，肯定連另一半都受不了，但就是因為另一半過於溫順的個性，把他們服侍得像皇帝一樣，因此久了，生活也變得以他們為重心，沒有自己時間，所以有時需給他們一點甜頭後就耍任性，換另一半拿回主控權，讓他們不知不覺也把對方變成皇后般服侍著。

▍第二名：生肖羊：要因循善誘

生肖羊有著超強的生活原則，他們不懂變通，每次約會總是他們說了算，結果就是同家餐廳吃無數次的結局，所以平時有事沒事就在他們身旁說朋友都怎麽約會的，讓他們感受自己的提議有多無趣，就有機會能夠改變他們想法。

▍第一名：生肖虎：要避開鋒頭

生肖虎好勝心強，喜歡別人服從自己，每次鬧起脾氣時，總是搞得天翻地覆，最後往往都是另一半先低頭道歉，才能讓整件事平息下來，所以要教你一招，既然他們脾氣硬著來，那就用軟的方式來回應，最後不用低頭，爭吵也能平靜落幕，雙方還是可以依然甜蜜。