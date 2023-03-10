陸軍八軍團一對軍中情侶在營區內自拍性愛影片遭外流，2人被懲處後已退伍離營；女方近日把關閉的Instagram帳號重新開啟，發文稱「誰他X的拿之前的影片來亂傳，我一定不會跟你客氣」，強調「你他X外流是違法，不是更罪大惡極嗎？」說拍性感照片仍是她的興趣，未來還會繼續拍。

據三立新聞網報導，女方第一時間關閉IG，懲處生效並離營後，她悄悄重開帳號，並發表限時動態稱先前不發言是擔心影響國軍，如今退伍後「誰他Ｘ的拿之前的影片來亂傳，我一定不會跟你客氣」，她說自己亂拍影片固然有錯，但不代表必須接受影片屢遭外傳。

「我違反規定，身為國軍我很可惡，但你他X外流是違法，不是更罪大惡極嗎？」女方強調還是有很多人為國家付出，不要因為老鼠屎打翻一切，她也證實已有新工作，未來還是會拍攝性感照片，據了解，警方尚未查獲首位外流者，但已查出涉嫌二度轉傳影片的多名散布者，後續將陸續通知到案。

男女方因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，遭記2大過2小過，軍方進入汰除程序後2人確定已退伍，女方事後在IG、Line發出聲明，協尋外流元凶以及散布影片者，稱有多段影片陸續流出，2人最後至高雄市婦幼隊提告，並提供相關影像截圖和群組對話紀錄。

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