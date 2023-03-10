【旅遊經 洪書瑱報導】

韓國觀光因為韓流的吹襲，為韓國帶來美麗的前景，許多人會因為不同的旅遊目的前往韓國，不管您因為韓國的飲食、美容時尚、韓流K-POP等不同族群，您可依您自己的心意，玩出不同的韓國樂趣，去韓國旅遊，首站當然不能錯過韓國首都──首爾，為此，首爾觀光財團來台介紹首爾不同玩法與2023年首爾將舉行的觀光旅遊大事！民眾到韓國首爾旅遊，一定別忘了購買「首爾轉轉卡」，分為24小時、48小時、72小時三種卡，可享包括：樂天世界、博物館、南山首爾塔等200多個首爾代表旅遊景點的免費優待或優惠折扣！

南山首爾塔。圖片：首爾觀光財團提供

甫邁向2023年，今年首爾觀光大事，包括：4月30日至5月7日舉行的《Seoul Festa》最受到矚目，詢問人氣也最熱烈。《Seoul Festa》包含有iKON、Kep1er、ATEEZ等主要K-POP歌手演出的演唱會、空中無人機表演及煙火施放慶典等豐富多彩的節目；今年冬天將在重新裝修後的光化門廣場舉行《首爾燈籠慶典》等。

益善洞。圖片：首爾觀光財團提供

光化門。圖片：首爾觀光財團提供

若是「熱愛時尚打扮」群組，不妨以首爾的美容、時尚相關旅遊景點為主，甚至親手製作自己的口紅、粉底液的人氣品牌美容體驗空間。除了台灣旅客熟悉的首爾代表性旅遊景點明洞之外，近期開幕的首爾汝矣島購物中心內有旗艦店、拍照區、時尚餐廳、咖啡廳，也是首爾新的購物天堂。另外受到時下年輕人狂熱的「人生四連拍」，也是旅遊首爾值得嘗試的新選擇！

喜歡韓國的「秀」，至首爾必看，當然有世界級無語言演出亂打秀、利用繪畫和媒體藝術的Painters藝術表演，及弘大的街頭表演。若想對首爾有更深的記憶，也可以選擇在世界第五高塔的樂天世界塔，挑戰一下高空541公尺、充滿刺激的天空橋之旅。

漢江。圖片：首爾觀光財團提供

喜歡自由自在旅遊，則可以騎乘Weride自行車在首爾自由移動。 逛累了，就進到景福宮、昌慶宮、德壽宮、昌德宮感受一下寧靜的韓國之美吧。被稱爲「藍屋」的青瓦臺，從去(2022)年5月份起開放參觀，只要事先預約，不僅可以參觀青瓦臺內外建築，還可以在此感受到韓國歷史的足跡，而且景福宮前的光化門也重新整修，成為一座可以享受的休閒廣場，夜幕低垂後，首爾的夜晚比白天更美麗，在漢江體驗皮艇和遊艇，也不能錯過漢江上三座美麗的建築──「三光島」，或是在東大門設計廣場DDP也可以觀看多種展覽，在在都是是不容錯過的旅遊勝地。

三光島。圖片：首爾觀光財團提供

若想來一段治癒和休閒之旅，享受「平靜」，可在奉恩寺和津寬寺的寺廟住宿體驗寺院生活。喜歡登山健行，首爾市中心有很多從中心地區出發，在30分鐘以內可以到達的美麗山地資源，建議可以拜訪北漢山附近的登山觀光中心，那裏可以租賃到登山所需的裝備和衣服，因為相關的便利設施簡便，因此外國遊客絡繹不絕。

DDP東大門設計中心。圖片：首爾觀光財團提供

若您是一位K-POP明星的韓粉，推薦沿着BTS的足跡繞首爾一圈，從感受舞臺上BTS的 HybeInsight 到BTS成員們的常去餐廳, 還有2021年BTS Season Greeting拍攝地乙支路和BTS手印所在的蠶室綜合運動場都是BTS粉絲必訪景點。若是韓劇劇粉就得朝聖一下近期熱播的韓劇拍攝地：位於江南德黑蘭路的Centerfield大廈就是拍攝《非常律师禹英禑》中英禑通過旋轉門的所在；良才市民之林站是李政宰和孔劉在《 魷魚游戲 》 中玩畫片的地方；在《 黎泰院 class》 中男主角經營的酒吧「甜夜」位在梨泰院；《黑道律师文森佐》拍攝背景就是在建成的世運清溪商業樓等！

廣藏市場綠豆煎餅。圖片：首爾觀光財團提供

到了首爾，當然一定不能忘了美食品嚐「首爾味道，如至首爾最大的「廣藏市場」內必吃的綠豆煎餅、生拌牛肉；「通仁市場」內體驗用傳統的銅錢購買市場各處的小吃；「乙支路」則是能感受舊建築與現代感性的時髦空間，記得走進巷弄內看看畫廊、咖啡廳、酒吧等享受獨特的mix氛圍。當然首爾的街頭小吃也是感受韓國很棒的方式，如在明洞街品嘗炒年糕、熱狗、鐵板雞等多種小吃；在鍾路3街的小吃攤街上則可以品嘗到復古傳統的口味。

※.想前往韓國首爾旅遊，想先行了解訊息，推薦三種方式──

一、可在google上搜索「Visitseoul.net」，就可以在Visit Seoul網站上可以找到所有首爾的旅遊訊息，裡頭的內容有多國語言，其中包括台灣國人常用的繁體中文。

二、訂閱VisitSeoul TV的YouTube頻道，不漏接首爾最新各種旅遊訊息。

三、也能登錄One More Trip網站，可以一眼看到時尚、美容、體育、健康、韓流等多種類別的活動。