中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增8913例本土病例、185例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。指揮中心發言人羅一鈞指出，本土個案數連續2天低於萬例，預估本周末個案數也會低於萬例。

羅一鈞表示，今天新增8913例本土個案，和上周五公布的1萬3532例相比，下降34.1％；近期新冠疫情持續下探低點，本土個案數連續2天低於萬例，預估本周末也會維持在萬例以下。

指揮中心自3月6日起推動「疫苗加一」活動，昨天（9）接種2萬6808人次。羅一鈞說明，近期每天接種人次約2.5萬到2.6萬，成效不錯。指揮中心統計，國內新冠疫苗累計接種6731萬6451人次，第1劑接種率94％、第2劑89％、追加劑接種率76.5％，第二次追加劑接種率23.7％（65歲以上接種率46.9％）。

指揮中心昨宣布3月20日「輕症免隔離通報」等新制上路。羅一鈞呼籲，民眾如果擔心社區中遇到篩檢陽性的民眾，因而增加感染風險，趁著3月20日部分解封前追加施打一劑疫苗，是最好的保護方法。