苗栗縣政府教育處為了有效提昇縣內國中小學生英文能力，從3年前開始積極規畫各項提振計畫，包括在後龍鎮國教輔導團舉辦英文研習營，鼓勵各校發展特色教學，並舉辦全縣國中小學英文單字PK擂台賽，以刺激學生學習熱情，成效頗著，今年的單字擂台賽10日登場，共有72名學生參加最後決賽，每個同學都全力以赴，讓擂台賽緊張刺激無比。

苗栗縣因學習資源受限，所以國中小學生接觸英文學習環境遠本就比較不足，尤其是許多偏鄉小學，甚至連英文師資都不容易獲得維持，優秀的英文教師寧可想辦法擠進都會區的學校任教，尋求更多發展機會，也不願意苦守寒窯，將青春投注在偏鄉，因此，縣府教育處在推動英文教學這一塊，過去常面臨事倍功半的窘境。

苗栗縣政府教育處10日上午在縣府2辦國際會議廳舉行國中小學生英文單字擂台賽。（謝明俊攝）

教育處從3年前開始全力推動英文教學加強計畫，透過多項專案推廣，期望有效提昇縣內學生英文能力。其中包括在後龍鎮國教輔導團成立英文生活營，鼓勵各校對英文有興趣的同學來參加，特別聘請外籍教師帶領學生，並以有趣各類活動來帶動學生學習英文的興趣與熱情。

同時間，教育處在日前舉行的校長會議中，特別宣布從本學期開始推動全英授課政策，並從縣內78所學校開始實施全英授課，並將以每年增加15校的幅度，以6年時間完成全縣148所學校全英授課目標，屆時小3以上班級每周2個小時的英文課，老師授課的6至7成時間都須以英文教學，以提升國中小學生英文能力。

教育處並連續3出舉辦英文單字PK擂台賽來增進學生學習英文的競爭情緒，今年比賽於10日上午在縣府第2辦公室國際會議廳登場，共有72名學生參賽，副縣長鄧桂菊到場鼓勵小選手好好學英文，提昇自我國際競爭力。