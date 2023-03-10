台灣手搖飲料店林立，品項又多元，讓人難以抗拒。有營養師提醒，精製糖宛如慢性毒藥，與代謝症候群、脂肪肝、三高的發生息息相關，一杯全糖珍奶熱量高達650大卡，需爬3次101大樓樓梯，才能完整消耗，想喝之前先想清楚。

根據《三立新聞網》報導，癌症關懷基金會執行長、營養師黃翠華表示，精製糖如慢性毒藥，與代謝症候群、脂肪肝及三高的發生息息相關。她列出2款飲品含糖陷阱，第一是「奶茶」，主要成份為奶精、高果糖糖漿、香料等，奶精含有大量飽和脂肪，飽和脂肪攝取過量易導致肥胖及心血管疾病。

一杯700c.c.全糖珍珠奶茶，含糖量將近62公克，遠超過每日限量，熱量更達650大卡，需爬樓梯300層樓才能消耗，相當於3次101大樓。

另外一款飲料則是「100％果汁」，這類飲料主要是水與蔬果濃縮果汁調製而成，蔬果營養成分不多，但添加糖非常多，一點也不健康。