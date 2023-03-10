人權律師湯德章逝世76周年，台南市將在湯德章故居等6處相關人權歷史場址，設置「正義與勇氣之路」地面標示牌，並串聯出「正義與勇氣之路」路線，紀念緬懷湯德章律師及228事件的歷史，盼民眾透過走讀歷史場景，追尋實踐前人留給後世的理想，並且讓年輕一代更加認識台灣歷史，珍惜民主自由。

台南市長黃偉哲10日揭示「正義與勇氣之路」路線。(台南市新聞及國際關係處提供)

台南市長黃偉哲10日偕同台南市文化局代理局長陳修程，及受難者家屬代表、社會各界，共同揭示「正義與勇氣之路」路線，邀請市民朋友及全國民眾一同走訪追尋正義與勇氣，共同守護台灣的自由民主，期盼人權教育向下扎根。市議員李啟維也出席活動，表達致敬之意。

湯德章律師為228事件期間遭到迫害的受難者之一，他一生堅持追求真理，守護台南鄉親及青年學子的權益，並為推動台灣社會進步不懈努力。黃偉哲表示，希望透過紀念活動及場址的保存，讓民眾更深刻體悟、認識湯德章，以及為台灣民主自由奉獻犧牲前輩們的勇氣與堅持，並激發公民意識與社會參與精神。

台南市文化局介紹，「正義與勇氣之路」標示設置將以台南州會紀念碑為起點，於6處人權歷史場址設置地面標示牌，包括原台南州會、湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、原台南警察署（今台南市立美術館一館）暨湯德章紀念公園等歷史場域，預計於今年4月將完成設置，並將融入各地點原有整體空間與之相互搭配。

而日前湯德章之子湯聰模仙逝，黃偉哲也特別代表台南市政府，感謝湯聰模生前在台南市諸多與228事件、湯德章及人權議題相關的研究、計畫及活動當中給予的協助，南市府將繼續致力落實轉型正義目標，以實際行動守護民主與自由。為紀念緬懷湯德章，王育德紀念館將於3月11日辦理「走讀台南歷史人權場址」活動，台南市湯德章紀念協會也將於3月12日於湯德章紀念公園辦理「湯德章追思紀念活動」。(記者張雅雲/台南報導)