高雄港洲際碼頭今出現神秘嬌客！民眾發現有多隻海豚現蹤，趕緊拿起手機拍下海豚在港中優游美景，狀似追逐魚群，不斷躍出水面。高雄港務分公司表示，已通知過往船隻注意航行。
有民眾10日上午到於高雄港洲際碼頭附近工作時，巧遇至少30隻以上的海豚，只見海豚不時躍出海面，看到眼前畫面，民眾忍不住驚呼：「超近的！不到50公尺」、「不少隻欸」，「哦！有夠大隻」，一看到海豚從湛藍的海中現身，發出接連驚嘆聲音。
高雄港務分公司表示，有收到海洋局通知，高雄港配合通知過往船隻注意。
高雄港洲際碼頭今出現神秘嬌客！民眾發現有多隻海豚現蹤，趕緊拿起手機拍下海豚在港中優游美景，狀似追逐魚群，不斷躍出水面。高雄港務分公司表示，已通知過往船隻注意航行。
有民眾10日上午到於高雄港洲際碼頭附近工作時，巧遇至少30隻以上的海豚，只見海豚不時躍出海面，看到眼前畫面，民眾忍不住驚呼：「超近的！不到50公尺」、「不少隻欸」，「哦！有夠大隻」，一看到海豚從湛藍的海中現身，發出接連驚嘆聲音。
高雄港務分公司表示，有收到海洋局通知，高雄港配合通知過往船隻注意。
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