國泰世華銀行資深副總經理鄧崇儀，驚傳酒駕肇事竟要妻子頂替，當場被警方抓包識破，與妻子兩人雙雙遭到移送法辦。台北地檢署訊後，因鄧男夫妻均坦承犯行，諭知無保請回。

北市和平東路一段與金山南路二段口，5日晚間9時許發生一起自小客車交通事故，大安警分局和平東派出所員警到場處理時，對雙方駕駛進行酒測，正當員警處理一半時，另一方當事人向員警舉報對方疑似有頂替駕駛人的情形，為慎重起見，員警立刻調閱影像，果然發現事故發生駕駛為男性，而非一開始向警方稱述是其駕駛的女子。

警方調查，54歲鄧男當晚開車要右轉時，因超車不慎撞到另一輛車，鄧男於是要妻子廖女頂替，結果被對方察覺向員警舉報，員警立即對鄧男進行酒測，發現他的酒測值高達0.9，當場將他依公共危險罪逮捕，而頂替的妻子也因此涉嫌使公務人員登載不實遭帶回。

警方透露，鄧男在警局僅表示自己從商，態度十分低調且配合，並坦承酒駕肇事後因一時慌張才要妻子頂替，趕到非常後悔，員警都沒想到他竟是銀行高層。

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