原子少年上《我愛冰冰Show》唱〈愛情列車長〉向陽帆致敬。（中視提供）

白冰冰（右）、陽帆主持的《我愛冰冰Show》改版強勢回歸。（中視提

白冰冰（右）、七郎在《我愛冰冰Show》合唱〈飲酒哈燒茶〉。（中視提供）

《我愛冰冰Show》本周特別企劃「名店展新顏」。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》改版後首集來賓陣容堅強，製作單位特別邀來演藝圈國寶黃西田，以及最夯天團「原子少年」，跨世代演出，火花四射，白冰冰笑稱：「這分明是木星、土星遇到太『白』金星。」節目中白冰冰與陽帆這對老搭檔更是給彼此一個大擁抱，陽帆心中無限感動：「感謝冰冰姐為這個節目付出太多。」

節目歷經風波正式改版回歸，白冰冰透露為了節目改版費盡苦心，更感慨時下做節目真的不容易，各方面都要兼顧，但樂觀的她努力克服每個問題，對節目充滿信心，並發下豪語：「每一集都會帶給大家不一樣的驚艷。」

經常上節目的李子森、陳孟賢、陳思瑋、杜忻恬、蔡佳麟、張涵雅等一個都沒少，其中陳孟賢被問到心情時，他坦言百感交集：「節目停錄的時候，我覺得自己就像失業一樣，謝謝冰冰姐力挽狂瀾。」

《我愛冰冰Show》總是激出歌手的爆發力，「原子少年」木星、土星合體，帶來〈愛情列車長〉一曲向陽帆致敬，讓陽帆看了開懷大笑，還幫「原子少年」的表演伴唱，氣氛歡樂；白冰冰為了拚收視，扮「酒店紅牌」與七郎合唱〈飲酒哈燒茶〉，想讓觀眾們耳目一新。