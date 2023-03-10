苗栗監理站稽查人員9日下午偕同苗栗縣警局交通隊員警，於竹南火車站附近針對可疑車輛攔檢，結果當場查獲1名白色自小客車載客4名學生至竹南火車站準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由為恭醫院至竹南火車站付費車資4人共180元，白牌車司機辯稱載朋友，不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，當場予以掣單將處10萬元罰款。

苗栗監理站會同苗栗縣警局在竹南火車站攔查非法白牌計程車。（苗栗監理站提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢表示，白牌車駕駛多無合法駕照，且所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。